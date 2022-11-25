В Японии задумались над производством более дальнобойных ракет Mainichi: Токио изучает вопрос о разработке ракет дальностью до трёх тысяч километров

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Правительство Японии в настоящее время изучает вопрос о разработке управляемых ракет дальностью действия до трех тысяч километров, а также последующее поэтапное их размещение в разных частях страны, включая Хоккайдо. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

На сегодняшний день максимальная дальность полета находящихся на вооружении у японской армии ракет составляет около 100 километров — это так называемые «противокорабельные ракеты типа 12». План по повышению обороноспособности страны предусматривает их модернизацию для увеличения дальности полета до 1 тысячи километров и более. Кроме того, рассматриваются возможности разработки новых, в том числе гиперзвуковых ракет с радиусом действия от 2 до 3 тысяч километров.

Издание сообщает, что дальнейшее их размещение предусматривает три этапа. На первом модернизированные ракеты с радиусом действия в 1 тысячу километров будут размещены на островах Нансэй. Этот этап запланирован на 2026 год.

В дальнейшем ракеты с радиусом действия 2 тысячи километров разместят на острове Хонсю. на третьем этапе ракеты с дальностью полета в 3 тысячи километров будут дислоцировано на Хоккайдо. Этот процесс рассчитан на середину 2030-х годов.

Ранее в Белом доме заявили, что выпущенная 18 ноября КНДР межконтинентальная баллистическая ракета способна достичь американской территории. Представитель американского правительства заявил, что мировое сообщество крайне обеспокоено разработкой в КНДР ракет большой дальности, способных приземлиться во многих странах мира.

Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете «Хвасон-17», пуск которой произошел 18 ноября. По мнению южнокорейских военных, снаряд мог бы пролететь 15 тысяч километров, если бы была выбрана необходимая траектория полета, тем самым поразив любую точку континентальной части США.