В ВСУ выявили первый случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1e7666b6-74bb-11ea-8730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Врач Хмельницкого военного госпиталя оказалась инфицирована COVID-19, сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ. Женщина находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. 1 апреля состояние медика ухудшилось, и её госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом пневмония.

Врачу диагностировали заражение коронавирусом, её состояние оценивают как удовлетворительное. Военнослужащие, с которыми контактировала женщина, находятся на самоизоляции.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает, что Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией может ожидать «итальянский сценарий», писал NEWS.ru.