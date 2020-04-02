В ВСУ выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Врач Хмельницкого военного госпиталя оказалась инфицирована COVID-19, сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ. Женщина находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. 1 апреля состояние медика ухудшилось, и её госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом пневмония.
Врачу диагностировали заражение коронавирусом, её состояние оценивают как удовлетворительное. Военнослужащие, с которыми контактировала женщина, находятся на самоизоляции.
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает, что Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией может ожидать «итальянский сценарий», писал NEWS.ru.
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