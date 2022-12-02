В ВОЗ заявили, что надежды на окончание пандемии COVID-19 не оправдались Глава ВОЗ Гебрейесус: надежды на конец пандемии коронавируса не оправдались

Фото: Chen Junxia/XinHua//Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеялась, что чрезвычайная фаза пандемии COVID-19 близка к завершению, но этого не произошло, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости. Ранее глава ВОЗ заявлял, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90% и конец пандемии близко.

Мы не совсем можем сказать, что этап чрезвычайной ситуации в связи с этой пандемией теперь позади. Мы надеялись на это, но пока этого не произошло... Все еще существуют условия, способствующие появлению новых вариантов, которые могут быть важным фактором смертности, — сказал он.

13 ноября стало известно, что в Москве уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 30%. Журналисты сообщили об этом со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. С 31 октября по 6 ноября COVID-19 был выявлен у 4655 жителей столицы, а с 7 по 13 ноября — у 6063.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России выявлены новые варианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1 и «цербер». Они распространяются быстрее других вариантов COVID-19. По словам представителей ведомства, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 20 регионах страны. В частности, речь идет о Москве и Московской области.