ВОЗ: британский штамм COVID-19 выявлен ещё в 10 странах

https://static.news.ru/photo/6a277aa2-60bd-11eb-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Британский штамм COVID-19 зафиксирован уже в 70 странах, это на 10 стран больше, чем неделей ранее, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 25 января 70 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезённых случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах, — говорится в сообщении ВОЗ, передаёт ТАСС.

Британский штамм COVID-19 отличается повышенной заразностью и вызывает более тяжёлое протекание болезни.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что летальность от COVID-19 среди пожилых людей в десятки раз выше, нежели от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.