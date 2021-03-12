В ВОЗ высказались за продолжение вакцинации препаратом AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку его польза превышает негативные данные. Об этом заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис.
Позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза (вакцины — NEWS.ru) продолжает превышать риски, и вакцина может продолжать использоваться, пока идёт расследование причин возникновения тромбоза, — цитирует её РИА Новости.
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, отметила, что все вакцины от коронавируса находятся под особым фармакологическим надзором. При любом случае ухудшения здоровья проводится расследование по специальному протоколу. В настоящее время организация не может подтвердить, что AstraZeneca опасна для здоровья, сказала она радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее стало известно, что применение вакцины AstraZeneca приостановили в целом ряде стран, в числе которых Австрия, Болгария, Люксембург, Таиланд, государства Балтии, Дани, Исландия и Норвегия. Основанием для этого послужил риск образования тромбов у пациентов после вакцинации. Однако доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией пока нет.
Компания-производитель вакцины уверяет, что препарат безопасен. Её поддерживают в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).
Как писал NEWS.ru, в ЕМА заявили, что проводится рассмотрение всех случаев образования тромбов и других осложнений после введения вакцины. При этом число возникновения тромбов не превышает их число в популяции людей, не поставивших прививку: во всём Евросоюзе было зафиксировано 30 таких случаев на почти 5 млн получивших вакцину.