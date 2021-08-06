В ВОЗ оценили требование о вакцинации при зарубежных поездках

Требование вакцинации от коронавирусной инфекции не должно быть условием при поездках за рубеж. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич. Его слова приводит ТАСС.

Яшаревич отметил, что ВОЗ не меняла свою позицию по этому вопросу.

Мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок, — сказал он.

Он подчеркнул, что основанием для такой позиции является тот факт, что пока в мире отсутствует равный доступ к вакцинам от коронавируса. В этой связи не следует добавлять ещё один пункт дискриминации в отношении людей, у которых нет подобного доступа.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в настоящее время человечество вступило в «период реальной опасности» из-за пандемии коронавируса, многие из достижений человечества в ходе борьбы с инфекцией «подвергаются эрозии». По мнению руководителя ВОЗ, это неправильно, когда в странах с низкими доходами вакцину не могут получить медики, работающие с заражёнными, в то время как в богатых странах прививают людей, не имеющих серьёзных рисков заболеть.