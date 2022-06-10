В ВОЗ снова заговорили о лабораторном происхождении COVID В ВОЗ призвали научное сообщество вновь изучить версию о лабораторном происхождении COVID

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В данных о коронавирусе SARS-CoV-2 по-прежнему остаются пробелы и отсутствуют ключевые фрагменты информации, не позволяющие полностью восстановить картину распространения вируса. В этой связи следует снова изучить все варианты, включая версию о лабораторном происхождении. Такую рекомендацию дали в своём отчёте представители Научной консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

SAGO отмечает, что не появилось новых данных для оценки [теории] лабораторной утечки в качестве пути распространения SARS-CoV-2 среди человеческой популяции, рекомендовано провести дальнейшее исследование этого и других возможных вариантов, — говорится в отчёте.

Учёные отметили, что первые исследования показали важную роль рынка морепродуктов в Ухани на раннем этапе распространения инфекции. Однако до сих пор остаётся непонятным, каким образом вирус попал на рынок. Необходимо определить, где произошёл первоначальный контакт с инфекцией.

В начале 2021 года группа экспертов из Китая и других стран провели исследование в Ухани. В результате учёные выделили четыре версии происхождения вируса, наиболее вероятной из которых они сочли передачу человеку от летучих мышей или животного-посредника. Маловероятным был назван вариант передачи коронавируса через охлаждённые или замороженные продукты. Что касается версии утечки вируса из лаборатории в Ухани, то её назвали «крайне маловероятной».

Ранее специалисты из Уппсальского университета в Швеции открыли новый вид коронавируса. Они обнаружили его у мышей-полевок. Учёные не исключают, что он распространится и среди людей.