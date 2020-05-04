В ВОЗ прокомментировали версию об искусственном происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/012f04d6-8e39-11ea-bd16-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.

Там продолжают считать, что COVID-19 имеет животное происхождение, передаёт РИА Новости.

С нашей точки зрения, это всё спекуляции, — подчеркнул он.

Райан отметил, что ВОЗ хотела бы получить любую информацию о происхождении коронавируса, и, если есть свидетельства его создания в Китае, власти США сами решат, когда и чем поделиться. Однако организации тяжело работать без данных.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

9 апреля администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ, писал NEWS.ru.