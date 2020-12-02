В ВОЗ предрекли дефицит вакцин от коронавируса в течение трёх-шести месяцев

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Мир не будет располагать достаточным количеством вакцины против коронавирусной инфекции в ближайшие три-шесть месяцев. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Люди должны осознать, что у нас не будет достаточной вакцинации для предотвращения роста числа случаев заболевания по меньшей мере в течение трёх-шести месяцев, — сказал представитель организации.

Он предупредил о возможном возникновении новой волны коронавируса до того, как появится вакцина. Поэтому, по его словам, необходимо соблюдать превентивные санитарные меры.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавирусной инфекции. По её словам, необходимо пройти долгий путь до того момента, когда пандемия действительно закончится. Вуйнович подчёркивает, что нужно научиться жить с вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью.

Представитель ВОЗ отметила, что окончание пандемии точно не является вопросом нескольких месяцев, однако призвала граждан идти к этому. Она обратила внимание, что ещё весной стало ясно, что с коронавирусом можно бороться — значит, надо продолжать эту борьбу неустанно, писал NEWS.ru.