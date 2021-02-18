В ВОЗ подтвердили большую заразность южноафриканского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/9b38fdcc-71f8-11eb-805b-96000091f725_660.jpg Фото: Thabo Jaiyesimi/Global Look Press

Обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР) штамм коронавируса действительно является более заразным по сравнению с обычным вариантом. Об этом в ходе брифинга заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Данный штамм является более заразным, так же как и британский. Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль, — цитирует ТАСС специалиста.

Ван Керкхове также отметила, что эксперты не зафиксировали отличий по степени тяжести заболевания. В настоящее время, по её словам, проводятся исследования в области эффективности существующих вакцин против южноафриканского штамма.

Как сообщал NEWS.ru, в ВОЗ ранее предупредили, что география распространения новых штаммов коронавируса продолжает активно расширяться. Несмотря на улучшение общей статистики по распространению заболевания в последние недели, новые штаммы COVID-19 продолжают выявлять в различных странах.