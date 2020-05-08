В ВОЗ не уверены, что источником коронавируса был китайский рынок в Ухани

https://static.news.ru/photo/a46e895c-9116-11ea-99c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cao Yang/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией о том, что рынок в китайской Ухани был первым источником заражения коронавирусом нового типа. Об этом 8 мая на пресс-конференции в Женеве заявил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Рынок точно играл какую-то роль — или как источник вспышки, или при её распространении. Однако мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки, — цитирует ТАСС эксперта.

Он не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, а оттуда она уже распространилась среди населения.

Эмбарек напомнил, что первые выявленные в Ухани случаи заболевания были тяжёлыми по характеру протекания. Впоследствии были получены сведения, что болезнь может проходить также в лёгкой форме или вовсе бессимптомно.

Это могло бы объяснить, каким образом некоторые люди, не имевшие связи с рынком, могли заразиться. Мы не знаем, что было в начале вспышки, — добавил представитель ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не исключила того, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог произойти в декабре 2019 года, а не в конце января 2020-го, как считалось ранее. К такому предположению в ВОЗ пришли после того, как главный реаниматолог больницы французского города Бобиньи Ив Коэн сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться в стране ещё 27 декабря. По его словам, врачи повторно рассмотрели анализы пациентов с пневмонией, поступивших в клинику в декабре и январе, и анализ одного из них дал положительный результат на коронавирус. При этом медик отметил, что во время госпитализации проводились тестирования на грипп, а также на другие виды коронавирусов, они были отрицательными.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.