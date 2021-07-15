Глава ВОЗ высказался о происхождении коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не стал исключать вероятность искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты, — пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, что отказываться от данной теории возникновения SARS-CoV-2 было преждевременно. В вопросе расследования, считает Гебрейесус, власти Китая должны стремиться к «прозрачности, открытости и сотрудничеству».

Ранее стало известно, что версия об искусственном происхождении коронавируса несерьёзна, доказательства, которые приводятся в её пользу, неубедительны. Об этом заявил российский вирусолог Анатолий Альтштейн. По словам учёного, если бы COVID-19 был результатом генетической инженерии, при которой один вирус встраивается в другой, это было бы заметно.