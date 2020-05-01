В Вильнюсе разрешат работать кафе под открытым небом

https://static.news.ru/photo/db033074-8baa-11ea-a63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lenz, G./Arco Images GmbH/Global Look Press

Центр Вильнюса превратится в гигантское кафе под открытым небом, поскольку заведениям общепита разрешат открыться, если у них есть столики на свежем воздухе.

Как сообщает Lonely Planet, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашиус, заявил, что открытие кафе и ресторанов поможет городу сохранить рабочие места и поддержать жизнь столицы Литвы.

Отмечается, что большую часть общественных пространств в городе отведут летним верандам. Согласно новым правилам, столы должны быть расположены на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Эта мера позволит посетителям дистанцироваться.

Как писал NEWS.ru, идеолог шведской модели борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелль заявил, что принудительная социальная изоляция и закрытие границ не имеют под собой научной основы. По словам специалиста, практика показала, что нигде в Европе не удалось с помощью жёстких мер значительно замедлить распространение коронавируса.