Главный эпидемиолог Швеции усомнился в разумности самоизоляции при COVID-19

Идеолог шведской модели борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелль заявил, что принудительная социальная изоляция и закрытие границ не имеют под собой научной основы.
Тегнелль работает главным эпидемиологом Швеции и одним из руководителей Шведского агентства общественного здравоохранения.
По словам специалиста, практика показала, что нигде в Европе не удалось с помощью жёстких мер значительно замедлить распространение коронавируса.
На мой взгляд, глупо закрывать границы, потому что COVID-19 сейчас есть в каждой европейской стране, — сказал он.
Он также добавил, что в настоящее время в королевстве остаются открытыми школы, а закрывать их в самом разгаре эпидемии нет смысла.
Чтобы получить эффект вы должны закрыть школы на самом раннем этапе эпидемии. Кроме того, для психического и физического здоровья детей и подростков очень важно, чтобы они оставались активными и подвижными, — пояснил Тегнелль.
Как
Ранее московские власти отреагировали на иск из-за режима самоизоляции и введения цифровых пропусков. В мэрии назвали его незаконным и посчитали, что требования истцов не соответствуют действующему законодательству, сообщал NEWS.ru.
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