Главный эпидемиолог Швеции усомнился в разумности самоизоляции при COVID-19

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Идеолог шведской модели борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелль заявил, что принудительная социальная изоляция и закрытие границ не имеют под собой научной основы.

Тегнелль работает главным эпидемиологом Швеции и одним из руководителей Шведского агентства общественного здравоохранения.

По словам специалиста, практика показала, что нигде в Европе не удалось с помощью жёстких мер значительно замедлить распространение коронавируса.

На мой взгляд, глупо закрывать границы, потому что COVID-19 сейчас есть в каждой европейской стране, — сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время в королевстве остаются открытыми школы, а закрывать их в самом разгаре эпидемии нет смысла.

Чтобы получить эффект вы должны закрыть школы на самом раннем этапе эпидемии. Кроме того, для психического и физического здоровья детей и подростков очень важно, чтобы они оставались активными и подвижными, — пояснил Тегнелль.

Как пишет KP.RU, в настоящее время в Швеции запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек, в ресторанах работают только открытые веранды и площадки, а пожилым людям рекомендовано избегать социальных контактов. Открыты детсады, начальная и средняя школа, а вузы и старшеклассники переведены на дистанционное обучение.

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