В Верховной раде заявили об отзыве Зеленским миротворцев со всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве украинских миротворцев со всего мира. Ими он намерен усилить армию, сообщается в Telegram-канале Верховной рады. Постановление вступило в силу с момента подписания.

Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего света. Вместе с оборудованием, для усиления украинской армии, — отмечается в сообщении.

В тексте указа уточняется, что отзывается национальный контингент и военный персонал, участвующий в международных операциях по обеспечению безопасности. В том числе вернутся в Украину миротворцы, работающие под эгидой ООН.

Ранее стало известно, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что Украина получает вооружения из 15 стран мира. Он уточнил, что Пентагон осуществляет поставки оружия в условиях, когда его нет возможности доставить воздушным путём.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».