В Венгрии назвали условие поддержки эмбарго на импорт российской нефти Сийярто: Венгрия поддержит эмбарго на импорт нефти из России в случае решения последующих проблем

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Венгерские власти поддержат запрет на импорт российской нефти лишь в том случае, если Евросоюз найдёт решение последующим за эмбарго проблем. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС. Ранее дипломат рассматривал возможный отказ от энергоресурсов России. В интервью Portfolio.hu он отметил, что для того, чтобы иметь возможность поддержать нефтегазовые санкции, необходимо, чтобы эмбарго не распространялось на транспортировку нефти по трубопроводу.

Венгрия поддержит запрет на импорт нефти из РФ только в случае, если Еврокомиссия предложит решение последующих в связи с этим проблем, — сказано в сообщении.

Ранее Сийярто заявил, что отказ Венгрии от принятия санкций в отношении российской нефти и газа является не политическим решением, это связано с защитой энергетической безопасности страны. По его словам, Будапешт голосовал за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, страна сталкивается с несправедливыми упрёками со стороны ЕС.

Также стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) готова предложить компенсацию Венгрии, если та поддержит эмбарго на поставки нефти из РФ и шестой пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico. По данным издания, европейские чиновники в настоящее время изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии, пытаясь убедить премьер-министра страны Виктора Орбана согласиться на предложение Евросоюза относительно санкций на нефть из России. Как рассказали три неназванных европейских чиновника, деньги могут передать Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, её предполагается сформулировать на будущей неделе.