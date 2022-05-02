В Венесуэле заключённые устроили бунт и захватили заложников Заключённые координационного центра в Венесуэле устроили бунт и захватили заложников

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Бунт устроили заключённые координационного центра полиции венесуэльского штата Карабобо. Они захватили в заложники трёх охранников и потребовали расселения переполненных камер. Об этом сообщила прокуратура страны, передаёт РИА Новости. В настоящий момент инцидент исчерпан.

Сотрудники прокуратуры № 14 и 28 Карабобо по правам человека прибыли в координационный центр Боливарианской национальной полиции Лос-Гуайос для пресечения беспорядков. Им удалось освободить трех заложников и организовать перевод 53 заключенных в судебную тюрьму Токуито, — сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

По информации местных СМИ, причиной бунта стало нарушение прав заключённых и их содержание в переполненных камерах.

Также сообщается, что трое освобождённых охранников находятся к тяжёлом состоянии. В частности. у одного из них диагностировали перелом черепа, другой лишился уха.

Ранее в Ульяновской области около 30 заключённых одной из колоний попытались покончить с собой в знак протеста против режимных мероприятий. Ещё 12 осуждённых объявили голодовку. Акцию устроили заключённые, которые были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Они также являются злостными нарушителями режима. Наряду с этим заключённые повредили средства видеонаблюдения в камерах, а один из них ударил сотрудника колонии.