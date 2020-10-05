В Венесуэле обнаружили сирийских наёмников

Россию заподозрили в отправке сирийских наёмников в Венесуэлу. Этими данными делится арабоязычная пресса, отмечая, что транзит осуществляет частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Несмотря на то, что Россия — наряду с Ираном — остаётся важной опорой президента Николаса Мадуро, данные о намеренной «сириизации» конфликта в Боливарианской Республике пока что не находят подтверждения. Известно лишь то, что градус напряжённости вокруг Венесуэлы растёт по мере приближения президентских выборов в США.

Источники арабской прессы сообщают , что российские посредники якобы занимаются вербовкой молодых жителей южных регионов Сирии. В частности, по этим данным, процесс ведётся в провинции Сувейда, которая условно бескровно перешла под контроль официального Дамаска два года назад в рамках дипломатической формулы, согласованной Россией, США, Израилем и Иорданией. По этой информации, документы, которые якобы предлагает сирийцам подписать ЧВК Вагнера, представляют собой контракты об охране нефтяных объектов в Венесуэле. Отправке, по словам арабских источников, предшествует короткий период обучения в Сирии.

Louai Barakat/Imageslive/Global Look Press

До настоящего времени арабские СМИ публиковали информацию исключительно о том, что южан с «благословения» официального Дамаска отправляют воевать в Ливию на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и восточных органов власти. По словам сирийцев, вербовщики выдвигают достаточно интересные условия работы, включая высокие зарплаты и освобождение от обязательной военной службы в Сирии.

Власти Венесуэлы неоднократно становились объектом подозрений и из-за качества своих отношений с Ираном, который, по одной из версий, проецирует собственное влияние в республике через местные ячейки шиитской военно-политической организации «Хезболла». Однако пока что доподлинно известно лишь об интенсивном военном и экономическом сотрудничестве Каракаса и Тегерана.

На минувшей неделе к берегам Венесуэлы прибыли иранские танкеры Forest и Fortune, на борту которых находилось крайне необходимое сейчас венесуэльскому режиму топливо. Впрочем, как заметил секретарь профсоюза венесуэльских нефтяников Иван Фрейтес, иранские поставки в настоящее время не могут решить проблему серьёзной нехватки сырья, которая могла возникнуть из-за действия американских санкций. На фоне ухудшающихся условий Боливарианская Республика возвращается к прежним темпам протестной активности. Так, венесуэльская обсерватория социальных конфликтов сообщила о 748 акциях в прошлом месяце

Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

По словам американских аналитиков, напряжённость вокруг Венесуэлы может многократно вырасти накануне ноябрьских выборов президента США. Всё дело в том, что от администрации американского президента ожидают ограниченного силового сценария в отношении Ирана для того, чтобы увеличить электоральную поддержку. В ответ на некие ограниченные военные действия власти в Тегеране могут среагировать непропорционально — в другом регионе, свидетельствуют эти оценки. Латинская Америка является хорошим местом для «ответа».