В Великобритании объяснили провал антироссийских санкций Spectator: планы Запада добиться капитуляции РФ провалились из-за позиции других стран

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Западные санкции против России провалились из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против Москвы, пишет британский журнал The Spectator. По мнению журналистов, западные страны имели завышенную оценку о своем влиянии в мире. В статье издания отмечается, что Россия смогла быстро переориентировать свою экономику с Запада на Восток и Юг.

Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов, — сказано в публикации.

В качестве доказательства приводится прогноз МВФ, согласно которому экономику России ожидает рост на 0,7 процента по итогам 2023 года.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщил, что американские власти рассматривают вариант ограниченного снятия санкций с России в рамках сделки по обмену заключенными. По информации издания, в США «нет высокопоставленных российских шпионов», поэтому Вашингтон среди прочего может рассмотреть обращение к своим партнерам по этому вопросу. Журналисты добавили, что Белый дом ведет консультации с союзниками, чтобы понять, какие предложения могут заинтересовать Москву.