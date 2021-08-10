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В Великобритании брат убил сестру во время семейного путешествия

14:47, 10 августа 2021
В Великобритании брат убил сестру во время семейного путешествия Фото: North Wales Police /facebook.com
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В Великобритании 15-летнюю девушку задушил собственный брат во время семейного путешествия. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошёл 31 июля на стоянке для туристических автофургонов в городе Товин в Северном Уэльсе. Аманда Селби приехала туда на каникулы вместе с семьёй.

В один из дней в скорую поступила информация о потерявшей сознание девушке, которая перестала дышать. Прибывшие на место инцидента врачи зафиксировали смерть подростка. Причиной летального исхода стала асфиксия.

По подозрению в убийстве девушки был задержан её 19-летний брат Мэтью Селби. Он предстанет перед судом. Британская полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Пакистане восьмилетнего ребёнка приговорили к смертной казни за оскорбление ислама. Мальчик помочился на ковёр в библиотеке исламской школы. После этого его вместе с семьёй арестовали. Сообщается, что мотивом поступка ребёнка стало нападение мусульман на индуистский храм Рахим Яр Хан. По местному законодательству мальчику грозит смерть за оскорбление государственной религии.

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