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В Пакистане казнят восьмилетнего ребёнка

14:23, 09 августа 2021
В Пакистане казнят восьмилетнего ребёнка Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
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Восьмилетнему мальчику из семьи индуистов грозит смертная казнь за оскорбление Ислама. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что мальчик помочился на ковёр в библиотеке исламской школы и за это был арестован. Семья ребёнка также находится под арестом. Издание отмечает, что мотивом поступка ребёнка стало нападение мусульман на индуистский храм Рахим Яр Хан. Согласно законодательству Пакистана, признанный виновным в оскорблении государственной религии подлежит смертной казни.

Ранее в Исламабаде по дороге была похищена дочь посла Афганистана Наджибуллы Алихила. Девушку жестоко пытали, а потом отпустили. Виновников установить пока не удалось. Внешнеполитическое ведомство страны осудило этот акт насилия против лиц с дипломатической неприкосновенностью. МИД страны призвал руководство Пакистана провести расследование и наказать злоумышленников, а также принять меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

Противоречия индуистов и мусульман как в Индии, так и в Пакистане имеют длинную историю. Взаимные гонения и акции связанные с насилием особенно остро стали ощущаться во второй половине XX века после отделения Пакистана от Индии в следствии непримиримости на религиозной почве. 

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