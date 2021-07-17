В Исламабаде похитили и пытали дочь афганского посла

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Дочь посла Афганистана Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными в Пакистане. Девушку жестоко пытали, а затем отпустили. Об этом сообщили в афганском внешнеполитическом ведомстве.

Инцидент произошёл в Исламабаде — столице Пакистана, — когда иностранка шла домой.

С большим сожалением сообщаем, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, она подверглась жестоким пыткам, — указано в сообщении.

Позже злоумышленники отпустили девушку. Она находится в больнице.

В министерстве осудили похищение. Ведомство призвало правительство Пакистана найти и наказать похитителей, а также принять меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства.

В июне 2018 года в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Неизвестные злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль тёмного цвета и увезли в неизвестном направлении. Позже силовики нашли иностранца в Шевченковском районе города. У него были зафиксированы незначительные телесные повреждения.