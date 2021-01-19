В Вашингтоне развёрнуты подразделения радиационной и химической защиты

https://static.news.ru/photo/2d9b9ea4-5a7a-11eb-ad59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена в Вашингтоне развёрнуты специальные подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Береговой охраны США.

Отмечается, что Береговая охрана сектора штата Мэриленд и столичного округа патрулирует водное пространство реки Потомак и Анакостия. Привлечены несколько десятков катеров, которые не должны допускать плавсредства в закрытую зону, сообщила радиостанция WTOP.

Другие отряды, такие как Атлантическая ударная группа, будут реагировать на инциденты, связанные с применением оружия массового уничтожения. На берегах реки Потомак размещены синие палатки с оборудованием для дезактивации сотрудников, оказывающих первую помощь высокопоставленным лицам и другим в случае химической, биологической или радиологической атаки.

Сотрудники Береговой охраны также использует дистанционно управляемых роботов и служебных собак для осмотра подозрительных плавсредств.

В Вашингтон продолжают стягиваться подразделения Нацгвардии США для обеспечения порядка во время предстоящей 20 января инаугурации. Всего в американскую столицу должны прибыть до 25 тысяч бойцов Нацгвардии. По сообщению столичных властей, к обеспечению порядка будет привлечён весь личный состав полиции округа Колумбия — 5,8 тыс. человек. Задействованы также подразделения транспортной полиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы ведут подготовку к пресечению возможных акций со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты. Приходят сообщения о планирующихся вооружённых протестах в поддержку действующего главы Белого дома Дональда Трампа во всех штатах страны.