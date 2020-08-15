В Вашингтоне оценили предложение Путина провести саммит по сделке с Ираном

США считают, что Совбез ООН — это лучшее место для дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.
Такой ответ
Путин 14 августа постулировал приверженность Москвы соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по этой сделке. Путин напомнил, что дискуссии по иранскому вопросу в Совбезе становятся всё напряжённее, а ситуация обостряется.
Позднее Совбез ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, писал NEWS.ru. СВПД предполагает, что разрешительный порядок военных поставок в Иран носит временный характер и истекает 18 октября 2020 года.
Тегеран и «шестёрка» мировых держав в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании ситуации с иранской ядерной программой. Выполнение обязательств Исламской Республикой должно было полностью снять ведённые ранее санкции, в том числе и оружейное эмбарго.
В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки.
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