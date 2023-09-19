В Турции заявили, что Запад распространяет фейки о газовом хабе Источник в администрации Эрдогана: Запад очерняет проект РФ по газовому хабу

Фото: IMAGO/Jens Koehler/Global Look Press

Страны Запада активно распространяют фейки, связанные со строительством газового хаба в Турции, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, подобные вбросы никак не отразились на реальной ситуации и строительство хаба продолжается.

Мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе цель ясна: бросить тень на его перспективность. У всех громких проектов бывают недоброжелатели, мы тоже не исключение, — сказал собеседник агентства.

По мнению доцента СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцова, Европа не станет организовывать никаких провокаций в связи со строительством хаба, поскольку нынешних действий и так хватает. По его словам, Эрдоган заверил, что никаких переносов встреч и корректировок соглашений по газовому хабу производиться не будет.

С предложением создать газовый хаб выступил президент России Владимир Путин в октябре 2022 года. На недавней встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он сообщил, что компании Botas были переданы дорожные карты по предстоящему строительству, составленные «Газпромом».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция и Россия приостановили строительство газового хаба для поставок топлива в Европу. По данным источника агентства, причиной стали разногласия между Москвой и Анкарой в вопросе управления объектом.