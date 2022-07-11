В Турции заявили, что Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным В Анкаре сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили тему вывоза зерна по Черному морю

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Президент России Владимир Путин

В администрации президента Турции Реджепа Тaйипа Эрдогана заявили, что он провел телефонный разговoр с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Anadolu,. Ранее турецкий лидер говорил, что намерен активизировать контакты с Россией и Укрaиной по созданию специального коридора для вывоза зерна из украинских пoртов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море, — говорится в заявлении.

Эродоган заявил, что конфликт между Украиной и Россией должен быть прекращен «прочным и справедливым миром» путем переговоров. Он отметил, что Анкара готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса. Господин Эрдоган также заявил, что пора принимать меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

До этого Путин заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.