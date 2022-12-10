Турецкий журналист заявил о намерении НАТО расшириться за счет Кавказа Обозреватель Evrensel Оздемир: НАТО планирует расшириться за счет Кавказа

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НАТО может расшириться за счет государств Закавказья и Балкан, написал в статье обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир. Он отмечает, что Альянс «окружает» Россию с присоединением Финляндии и Швеции, которые уже, по его мнению, «де-факто стали частью Блока», однако Турция продолжает возражать на этот счет.

Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией, — полагает Оздемир.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае, Турция заблокировала процесс присоединения к Альянсу. Анкара заявила, что одобрит присутствие этих стран в НАТО, если они признают террористическими курдские организации, а также выдадут лиц, обвиняемых турецкими властями в терроризме и причастных к попытке переворота в 2016 году.

В начале декабря сообщалось, что Швеция, выполняя требования Анкары, экстрадировала в Стамбул Махмута Тата — члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией. Несколько лет назад он был приговорен в Турции к тюремному заключению за участие в деятельности РПК, но бежал в Швецию, жил там, несмотря на отказ местных властей в предоставлении убежища.