В Турции под колёсами микроавтобуса погибла гражданка России

ДТП на курорте Кемер в Турции привело к гибели россиянки. Она попала под микроавтобус.
Как
Отмечается, что водитель микроавтобуса был задержан правоохранительными органами и находится под стражей.
Как писал NEWS.ru, блогер из Волгограда Дарья Канова и её бойфренд Исаак насмерть разбились в Китае. Ехавшую на скутере пару сбил легковой автомобиль.
Инцидент произошёл 5 сентября в ночное время на мосту «Эпоха» в городе Хайкоу — столице провинции Хайнань. Машина врезалась в скутер сзади и переехала блогера и её друга. Как установила полиция, водитель автомобиля в момент аварии был пьян.
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