В Турции под колёсами микроавтобуса погибла гражданка России

https://static.news.ru/photo/4fd3ee14-fb83-11ea-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП на курорте Кемер в Турции привело к гибели россиянки. Она попала под микроавтобус.

Как сообщила газета Milliyet, 65-летняя россиянка Татьяна Топарева отправилась рано утром из отеля на пляж. Когда она переходила бульвар Ататюрка, женщину сбил гостиничный микроавтобус-шаттл, который сдавал назад. От полученных травм она скончалась.

Отмечается, что водитель микроавтобуса был задержан правоохранительными органами и находится под стражей.

Как писал NEWS.ru, блогер из Волгограда Дарья Канова и её бойфренд Исаак насмерть разбились в Китае. Ехавшую на скутере пару сбил легковой автомобиль.

Инцидент произошёл 5 сентября в ночное время на мосту «Эпоха» в городе Хайкоу — столице провинции Хайнань. Машина врезалась в скутер сзади и переехала блогера и её друга. Как установила полиция, водитель автомобиля в момент аварии был пьян.