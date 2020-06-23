В Турции ответили на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

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МИД Турции ответил президенту Франции, вновь заявившему о «смерти мозга» НАТО. Так Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент у берегов Ливии.

Конфликт между кораблями двух государств произошёл ещё 10 июня. По данным представителей Франции, турецкий корабль (в ответ на просьбу о досмотре груза) подсветил французский с помощью радарной системы ракетного наведения. Хотя Турция и назвала эти обвинения безосновательными, в Париже произошедшее оценили как акт агрессии. 22 июня президент Макрон вновь обрушился с критикой на Анкару, обвинив турков в «опасной игре в Ливии» (куда, как предполагается, корабль перевозил оружие).

То, что Макрон назвал «опасной игрой» поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка, — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

Он напомнил, что маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает Франция, отказался подписать соглашение о прекращении огня.

Поэтому Франция сама играет в опасную игру в Ливии и несёт ответственность за её погружение в хаос, — заявил Аксой.

Он добавил, что Париж не имеет полномочий принимать решения по региональным вопросам.

Позиция Франции, которая игнорирует законные права Турции в регионе, ещё больше усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье, — заключил дипломат.

Он оспорил утверждение Макрона о «смерти мозга НАТО», заявив, что альянс показал свою функциональность даже во время эпидемии коронавируса.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Анкара с января 2020 года развернула войска в Ливии для поддержки признанного ООН правительства Сараджа. Франция при этом (как и Россия и ряд других стран) поддерживает в этом конфликте Хафтара.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Макрон впервые констатировал «смерть мозга НАТО» — неспособность членов разросшегося Альянса координировать действия. И Турция, и Франция входят в НАТО.