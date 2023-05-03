В Турции назвали дату переговоров по зерновой сделке Встреча делегаций Турции, России и Украины по зерновой сделке планируется 5 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча делегаций Турции, России и Украины по зерновой сделке запланирована на 5 мая, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, которые приводит телеканал TRT, переговоры, в рамках которых будет обсуждаться в том числе зерновая инициатива, должны пройти в Стамбуле. В МИД России уточнили, что вопрос не согласован.

Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности, зерновая инициатива. Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок, — заявил Акара.

Министр добавил, что соглашение является важным фактором для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран. Глава Минобороны Турции отметил, что страна выступает за продление сделки без каких-либо ограничений.

18 марта представитель Кремля заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.