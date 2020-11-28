В Тбилиси считают, что возобновление авиарейсов в РФ зависит от Москвы

https://static.news.ru/photo/880e052e-3177-11eb-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил несогласие с мнением российской стороны, связывающей возобновление авиасообщения между двумя странами с прекращением антироссийских проявлений в Грузии.

Это неправильный комментарий, такое мнение было высказано российской стороной, когда, в частности, мы говорили о возобновлении воздушного движения, что одним из условий для российской стороны является создание для граждан России безопасных условий и гарантий, — заявил в эфире телеканала «Рустави 2» Абашидзе.

По его словам авиасообщение между РФ и Грузией было прекращено решением Москвы, и если в России «будет политическая воля», восстановление рейсов возможно. Он также уточнил, что никакой русофобии в отношении российских туристов в Грузии не было.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. С 8 июля был введён временный запрет на полёты из РФ в Грузию.

Как писал NEWS.ru, российский замминистра иностранных дел Григорий Карасин провёл встречу в формате видеоконференции с Зурабом Абашидзе, на которой обсуждалась возможность возобновить авиасообщение. В МИД РФ отметили, что условия для возобновления авиарейсов хорошо известны — прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угрозы безопасности для российских граждан.

Грузинская сторона не раз заявляла о готовности возобновить рейсы. Однако разговоры об этом прекратились из-за пандемии коронавируса. В конце августа Абашидзе вновь заявил, что Тбилиси заинтересован в восстановлении авиасообщения с Москвой, и напомнил, что рейсы прекратились по инициативе российской стороны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Частичные ограничения на выполнение международных авиарейсов из Грузии продлены до 1 января 2021 года.