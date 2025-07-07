В Росавиации сообщили о работе всех российских аэропортов

В Росавиации сообщили о работе всех российских аэропортов Росавиация: все аэропорты России работают штатно

Все российские аэропорты в настоящее время работают штатно, сообщила пресс-служба Росавиации. Всего с 5 июля до 06:00 мск 7 июля отменено 485 рейсов, 88 рейсов ушли на запасные аэродромы, задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов.

Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы, – уточнили в Росавиации.

Утром 7 июля агентство сообщило, что в московском Шереметьево и петербургском Пулково в общей сложности на вылет задержано 144 рейса. В ведомстве привели данные с 5 июля до 06:00 мск 7 июля. В Шереметьево было задержано 40 рейсов, в Пулково — 104. В Росавиации отметили, что отечественная транспортная система показала устойчивость к внешнему вмешательству.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова (Гагарин, код ИКАО: UWSG), сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, прием и выпуск воздушных судов запрещен.

Накануне аэропорт Пулково призвал пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за возможными переносами вылетов с помощью онлайн-табло. В авиагавани также попросили не приезжать заранее, если уже стало известно о переносе рейса.