Пассажиры стоят в очереди к стойкам регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве

Два российских аэропорта задержали 144 рейса Росавиация сообщила о задержке рейсов на вылет в Пулково и Шереметьево

В московском Шереметьево и петербургском Пулково в общей сложности на вылет задержано 144 рейса, сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве привели данные с 5 июля по 06:00 мск 7 июля.

В Шереметьево было задержано 40 рейсов, в Пулково — 104. На данный момент аэропорты работают в штатном режиме. В Росавиации отметили, что отечественная транспортная система показала устойчивость к внешнему вмешательству.

Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях, — заявили в ведомстве.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG), сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, прием и выпуск воздушных судов запрещен.

Петербургский аэропорт Пулково также призвал пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за возможными переносами вылетов с помощью онлайн-табло. В авиагавани также попросили не приезжать заранее, если уже стало известно о переносе рейса.