Жители Танзании пожаловались на неприличное поведение российских туристов

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Власти Танзании в конце февраля направили письмо туроператорам РФ, в котором пожаловались на неприличное поведение российских путешественников.

Местное население возмущено поведением туристов из РФ, которые не соблюдают правила. Выяснилось, что россияне ходят по городу в вызывающих нарядах, без разрешения фотографируют жителей и употребляют запрещённые вещества.

Власти Танзании предупредили, что если россияне не поменяют свои привычки и поведение, то им могут запретить въезд в страну.

Ранее на Занзибаре ужесточили наказание для туристов, которые ходят в слишком откровенной одежде. В этой стране женщинам нельзя ходить в мини-юбках, а мужчинам — с голым торсом. В Танзании ещё в 2015 году туристам запретили появляться в общественных местах в нарядах, открывающих пупок и колени. Под запретом короткие топы и майки. Это связано с тем, что такая форма одежды раздражает местных жителей.

Для тех, кто нарушает впервые, правительство ограничится предупреждением и разъяснительной работой, однако в случае игнорирования общественных норм туристам грозит штраф от $700 до $5 тысяч или даже тюрьма, писал NEWS.ru.