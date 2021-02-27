В Судане самолёт вернулся в аэропорт из-за взбесившегося кота

https://static.news.ru/photo/2ca2cd4e-79fe-11eb-a846-96000091f725_660.jpg Фото: Aviation-images.com/ТАСС

Самолёт авиакомпании Tarco, следовавший из Судана в Катар, вынужденно вернулся в аэропорт из-за неожиданного появления кота в кабине пилота.

По словам источника среди членов экипажа, животное было замечено через полчаса после начала полёта. Оно мешало пилотам управлять лайнером и пыталось наброситься на капитана, в связи с чем тот принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Предполагается, что кот пробрался в самолёт ночью, когда тот стоял в ангаре аэропорта до вылета в Доху во время уборки на борту или технического осмотра, передаёт «Ас-Судани».

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