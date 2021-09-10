В США Зеленскому посоветовали не ждать помощи в случае войны с РФ

Читатели сайта телеканала Fox News отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией. Они посоветовали украинскому лидеру не рассчитывать в этом случае на помощь президента США Джо Байдена.

Американские пользователи в комментариях напомнили Зеленскому, что Крым вернулся в состав России во времена, когда Байден был вице-президентом у Барака Обамы.

Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится, — написал один из читателей.

Другой отметил, что война между Россией и Украиной возможна только при Байдене, поскольку Россия «его вовсе не уважает и уж точно совсем не боится».

Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож! — считает ещё один читатель.

Некоторые вспомнили коррупционный скандал на Украине с участием сына Байдена.

Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлёт вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках, — сыронизировал другой пользователь.

Ранее стало известно, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, виной тому будут «агрессивные действия Кремля». Глава Украины отметил, что если произойдёт военное столкновение двух стран, это станет самой большой ошибкой России.