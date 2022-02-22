В США заявили о «вторжении» России на Украину до утра четверга

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нападёт на Украину до утра четверга, 24 февраля. Об этом он сообщил во время интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, начнут ли российские войска «нечто похожее на вторжение» до истечения ночи.

Блинкен ответил , что у него есть основания так полагать.

К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной — с севера, с востока и с юга, — сказал глава американской дипломатии.

При этом Блинкен не стал вдаваться в подробности, войдут ли российские войска в ЛНР или ДНР или сразу вступят на контролируемые Киевом территории. Несмотря на это, госсекретарь ответил журналисту, когда, по его мнению, произойдёт российское «вторжение».

Я не могу назвать вам конкретную дату или время, однако всё готово для того, чтобы Россия начала свое наступление, — сказал Блинкен.

Тем не менее, госсекретарь США выразил уверенность, что вооружённого конфликта на Украине по-прежнему возможно избежать, о чём он и заявил в прямом эфире.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Она пообещала коллеге быструю и решительную помощь при ухудшении ситуации вокруг Украины.