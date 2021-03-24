В США заявили о пуске КНДР двух баллистических ракет

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил со ссылкой на данные американской разведки, что Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет.
Об этом
О предположительном пуске Пхеньяном баллистической ракеты утром 25 марта заявили в Минобороны Японии. Там отметили, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны и не нанесла ущерба. В Южной Корее военные зафиксировали выстрел ракетой в сторону Японского моря, при этом тип снаряда не уточнили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило о проведении Северной Кореей тестовых пусков ракет малой дальности. По данным газеты, испытания прошли в минувшие выходные дни. Тестовые пуски прошли после того, как КНДР осудила Вашингтон за продолжение совместных учений с Южной Кореей, отмечает автор публикации.