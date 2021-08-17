В США заявили о готовности России к любой войне

Российские военные уделяют большое внимание вопросам защиты от химического, ядерного и биологического оружия и готовы к любой войне, в отличие от стран НАТО, пишет The National Interest.

В российских войсках РХБЗ намного лучше реализован потенциал, чем в западных странах. Военные проводят масштабные тренировки с использованием средств индивидуальной защиты. Армия активно закупает тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», «Буратино» и реактивные пехотные огнемёты «Шмель».

Автор статьи Чарли Гао отмечает, что в странах НАТО намного реже проводятся такие учения, средства индивидуальной защиты изучаются раз в месяц. У Альянса мало учебных центров по работе с химическим оружием, американцы лишь в 2007 году совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства радиационной, химической и биологической защиты M93 Fox. При этом Россия проводила модернизацию такого вида вооружения с начала 2000-х годов.

Ранее китайское издание Baijiahao спрогнозировало исход возможной войны между Россией и США. Журналист считает, что в случае военного конфликта страны не будут использовать ядерный арсенал, а обойдутся другими средствами.