В США заявили, что болезнь при «омикроне» легче переносят лишь жители ЮАР

Особенности инфекционной картины в ЮАР позволяют предположить, что у инфицированных «омикрон»-штаммом коронавируса заболевание протекает легче, чем при «дельта»-штамме. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телекомпании NBC . По его словам, жители Южно-Африканской Республики лучше других приспособлены переносить эту болезнь.

Новый вариант обладает чрезвычайной способностью распространяться. <...> Вопрос в том, более или менее серьёзен «омикрон»-штамм. Судя по информации от южноафриканских коллег, по-прежнему предполагается, если вы посмотрите на соотношение случаев и госпитализаций, что при «омикроне» соотношение меньше, чем при «дельте», — сказал Фаучи.

По его словам, население ЮАР чаще других сталкивается с разными инфекциями, поэтому африканцы могут легче переносить заболевание, вызываемое «омикрон»-штаммом коронавируса. Специалист добавил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти. Он посетовал на недостаточное количество прошедших вакцинацию людей. Фаучи считает, что это может стать большой проблемой для системы здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксированы в 89 странах мира. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения. Специалисты пока не знают, с чем это может быть связано.

Как предположили в ВОЗ, такое быстрое распространение «омикрона» может происходить из-за его способности уклоняться от антител и большей заразности, в отличие от предыдущих штаммов COVID-19. Также специалисты не имеют ещё достаточных данных о тяжести течения заболевания новым штаммом.