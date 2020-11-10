В США заинтересовались деталями соглашения по Карабаху

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В Организации Объединённых Наций (ООН) выразили благодарность России за усилия по прекращению боестолкновений в регионе Нагорного Карабаха. Об этом рассказал во время брифинга официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто. Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали, — приводит ТАСС слова представителя ООН. Он также добавил, что...