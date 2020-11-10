В США заинтересовались деталями соглашения по Карабаху

В Государственном департаменте США заинтересовались деталями трёхстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Мы приняли к сведению соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое при участии России. Нам было бы интересно узнать больше деталей и планов относительно реализации этой договорённости, — приводит Интерфакс слова представителей внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в Вашингтоне приветствовали прекращение огня в Нагорном Карабахе, но отказались комментировать какие-то последующие шаги.
Любые вопросы о том, как сами стороны воспринимают новые соглашения, следует адресовать им самим, — заключили в Госдепе.
Как сообщал NEWS.ru, в ООН выразили благодарность российской стороне за усилия по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.