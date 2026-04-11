В США указали на планы Китая помочь Ирану с системами ПВО CNN: Китай планирует через третьи страны передать Ирану новые системы ПВО

Китай планирует через третьи страны передать Ирану новые системы ПВО, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских разведчиков. В частности, Пекин может направить Тегерану переносные зенитные ракетные комплексы.

По словам источников, прямая помощь Китая Исламской Республике спровоцировала бы эскалацию. В свою очередь представитель посольство КНР в США опроверг озвученные планы и призвал Вашингтон отказаться от необоснованных обвинений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже заряжают военные корабли лучшими боеприпасами на случай провала переговоров Вашингтона и Ирана в Пакистане. По его словам, американская армия собирается использовать более совершенное оружие, если ее не устроит исход встречи с иранской стороной.

До этого сообщалось, что США и Иран не достигнут соглашения за две недели перемирия, а смогут лишь заморозить конфликт. США требуют от Ирана свернуть ядерную программу, в то время как Тегеран предлагает лишь обязательства по невозобновлению производства опасного оружия.