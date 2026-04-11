11 апреля 2026 в 11:26

В США указали на планы Китая помочь Ирану с системами ПВО

CNN: Китай планирует через третьи страны передать Ирану новые системы ПВО

Китай планирует через третьи страны передать Ирану новые системы ПВО, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских разведчиков. В частности, Пекин может направить Тегерану переносные зенитные ракетные комплексы.

По словам источников, прямая помощь Китая Исламской Республике спровоцировала бы эскалацию. В свою очередь представитель посольство КНР в США опроверг озвученные планы и призвал Вашингтон отказаться от необоснованных обвинений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже заряжают военные корабли лучшими боеприпасами на случай провала переговоров Вашингтона и Ирана в Пакистане. По его словам, американская армия собирается использовать более совершенное оружие, если ее не устроит исход встречи с иранской стороной.

До этого сообщалось, что США и Иран не достигнут соглашения за две недели перемирия, а смогут лишь заморозить конфликт. США требуют от Ирана свернуть ядерную программу, в то время как Тегеран предлагает лишь обязательства по невозобновлению производства опасного оружия.

Россия увеличила импорт кофе из Бразилии больше чем вдвое
В Роскосмосе рассказали, что мешает организовать полеты на Марс
В Госдуме призвали к жесткому ответу за удар ВСУ по ДНР
«Мы, конечно же, не отстаем»: в Роскосмосе высказались о высадке на Луну
Блогер-миллионник умерла в 26 лет от алкоголизма
Москва распрощается со снежным покровом до осени
США согласились разблокировать замороженные иранские активы
В Конгрессе США потребовали проверить адекватность Трампа
Молдову обвинили в попытке сделать из Приднестровья денежного донора
В России подготовили к выпуску весь цикл учебников для старшей школы
Российские ракеты обрушились на объекты энергетики Украины
Лебедев назвал европейскую страну, которая «стоит в униженной позе»
Задержаны подозреваемые во взрыве во Владикавказе
Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность
Альпинист озвучил возможную причину смерти туристов на Камчатке
Посол Ирана раскрыл, как страна будет действовать при срыве перемирия с США
У Ирана появился «любимчик» в администрации Трампа
Наступление ВС РФ на Харьков 11 апреля: десятки убитых, бойня у Волчанска
Число пострадавших от удара ВСУ по Ясиноватой продолжает расти
США уличили во лжи насчет спасения пилотов F-15E в Иране
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

