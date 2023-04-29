В США указали на губительное влияние жены Зеленского на его репутацию National Review: фотосессия супруги Зеленского ударила по его репутации на Западе

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский дискредитирует себя в качестве серьезного политика из-за фотосессий его жены Елены, а также поддержкой ЛГБТ, пишет журнал National Review. Так журналисты отреагировали на появление супруги лидера Украины на обложке журнала Vogue. В материале издания при этом допускается, что все эти случаи могли быть инициированы странами Запада.

Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Появление его жены на обложке журнала Vogue сыграло на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление является делом прибрежных элит, — сказано в публикации.

Авторы статьи призвали Зеленского как можно скорее изменить курс, так как в случае победы президента-республиканца в США в 2024 году Киев не получит поддержки Вашингтона.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского за то, что киевские чиновники и генералы ездят на новых Mercedes. Таким образом до политика донесли мысль, что Вашингтон «начинает очень злиться» на него, поскольку «прикарманивается слишком много», объяснил публицист.