Глава ЦРУ отчитал Зеленского за генералов на Mercedes Херш рассказал о главе ЦРУ, отчитавшем Зеленского за новые Mercedes у чиновников и генералов

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского за то, что киевские чиновники и генералы ездят на новых Mercedes, рассказал журналист Сеймур Херш в эфире программы Going Underground. По словам журналиста, таким образом до украинского лидера донесли мысль, что Вашингтон «начинает очень злиться» на него, поскольку «прикарманивается слишком много».

Основная мысль, которую хотели донести до Зеленского, заключалась в следующем: [американские] чиновники и генералы начинают на вас очень злиться, так как вы прикарманиваете слишком много — забираете себе больше [остальных], — сказал Херш.

Журналист назвал запредельным уровень коррупции на Украине.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что повсеместная коррупция на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны западных стран. Он назвал Киев гнилым кораблем, который нужно утопить.