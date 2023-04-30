В США указали Азербайджану и Армении на «единственный путь к миру» Госсекретарь США Блинкен: диалог Еревана и Баку является единственным путем к миру

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что единственным путем урегулирования «трений в Закавказье» является прямой диалог между Баку и Ереваном, передает РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США продолжат поддерживать процесс мирных переговоров между двумя странами.

Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заверил в сохраняющейся поддержке со стороны США. Госсекретарь подчеркнул, что прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе, — передает слова Блинкена пресс-служба Госдепа США.

Отмечается, что в конце разговора госсекретарь выразил свою благодарность Пашиняну за его приверженность мирному процессу. В Вашингтон 30 апреля должен прибыть с визитом глава МИД Армении Арарат Мирзоян для обсуждения соглашения по нормализации азербайджано-армянских отношений.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал коллег реалистично оценивать предстоящий раунд переговоров с Арменией по мирному договору. Об этом диппредставитель заявил на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонна. При этом Байрамов поблагодарил США и другие страны за то, что они посильно пытаются влиять на мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном.