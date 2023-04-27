МИД Азербайджана призвал реалистичнее смотреть на переговоры с Арменией Глава МИД Азербайджана Байрамов: ожидания от переговоров с Ереваном должны быть реалистичными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал коллег реалистично оценивать предстоящий раунд переговоров с Арменией по мирному договору, передает «Интерфакс-Азербайджан». Об этом диппредставитель заявил на пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной. При этом Байрамов поблагодарил США и другие страны за то, что они посильно пытаются влиять на мирное урегулирование конфликта между Баку и Ереваном.

Мы, конечно же, выражаем благодарность всем посредникам, в частности, в последние недели активно в этом направлении работали США, за положительные шаги, роль и результат. Армения заявила, что возвращается к процессу. Конечно же, наши ожидания должны быть реалистичными, это не простой процесс, но проведение очередных переговоров является важным этапом и шагом, — сказал Байрамов.

Ранее на сайте МИД Азербайджана появился официальный комментарий, в котором слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что создание пункта пропуска в Карабахе направлено на «этническую чистку», названы абсурдными и неприемлемыми. Любое вмешательство армянской стороны в вопрос об открытии КПП является посягательством на суверенитет Азербайджана, заявили в МИД.

Очередной раунд переговоров Баку и Еревана должен состояться в Москве, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.