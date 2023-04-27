Баку отреагировал на заявления Пашиняна о КПП в Лачинском коридоре В МИД Азербайджана назвали неприемлемыми слова Пашиняна о КПП в Лачинском коридоре

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

В МИД Азербайджана назвали абсурдными и неприемлемыми слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что создание пункта пропуска в Карабахе направлено на «этническую чистку». Как сказано в сообщении на сайте министерства, любое вмешательство армянской стороны в вопрос об открытии КПП является посягательством на суверенитет Азербайджана.

Вместо безосновательных заявлений армянская сторона должна ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному соглашению, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, и воздерживаться от действий, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, — подчеркнули в ведомстве.

27 апреля Пашинян сообщил, что для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре его должны контролировать только российские миротворцы. Он также отметил, что необходимо присутствие международных наблюдателей и миссии по сбору фактов.

Он также заявил, что Азербайджан периодически обостряет ситуацию в регионе. Установку КПП в Лачинском коридоре премьер назвал провокацией Баку, нацеленной на усиление напряженности и углубление гуманитарного кризиса в Карабахе. По словам Пашиняна, своими действиями Баку нарушил трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, продемонстрировав таким образом неуважение к взятым на себя международным обязательствам.

По мнению премьера, со стороны Армении и мирового сообщества необходимы усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.