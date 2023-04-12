Захарова: Баку и Ереван согласились на новый раунд переговоров в Москве

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Азербайджан и Армения приняли предложение России о проведении очередного раунда переговоров. Усилия российской стороны по содействию в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном не ослабевают, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя для NEWS.ru инцидент на армяно-азербайджанской границе у села Дыг, произошедший 11 апреля. Даты переговоров будут объявлены позже, указала дипломат.

Усилия России по всемерному содействию Армении и Азербайджану в подготовке мирного договора между этими странами не ослабевают. Партнеры приняли наше предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории, — заявила она.

Вчерашняя перестрелка между азербайджанскими и армянскими военнослужащими, по словам Захаровой, произошла из-за вмешательства Запада. Внедрение «игроков или структур», которые никогда не занимались урегулированием этого конфликта, не приведет к миру, объяснила она.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел азербайджанских войск армянскими военными целенаправленной провокацией со стороны Еревана. Глава государства также вновь подчеркнул, что мирные переговоры с Армений ведутся по трекам реинтеграции армянского населения Карабаха и непосредственно по мирному договору и нормализации отношений.

11 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций военнослужащих со стороны Армении. В ведомстве указали, что обстрел велся из стрелкового оружия с позиций армянских военных у населенного пункта Дыг по позициям военнослужащих Азербайджана в Лачинском направлении. В министерстве добавили, что в результате обстрела были погибшие и раненые.