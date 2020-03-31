Американский лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон умер в возрасте 96 лет.
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Андерсон стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1977 году совместно с Невиллом Фрэнсисом Моттом и Джоном Хазбруком Ван Флеком за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем.
Кроме того, он разработал количественную теорию ферромагнетизма и теорию «грязных» сверхпроводников.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награждению.
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