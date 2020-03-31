https://static.news.ru/photo/07bbc5e0-7391-11ea-8dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: C.K. Koay/CC BY-NC 2.0/flickr.com

Американский лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон умер в возрасте 96 лет.

Как сообщает The New York Times, об этом рассказала его дочь.

Андерсон стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1977 году совместно с Невиллом Фрэнсисом Моттом и Джоном Хазбруком Ван Флеком за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем.

Кроме того, он разработал количественную теорию ферромагнетизма и теорию «грязных» сверхпроводников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шведские парламентарии Йенс Холм и Хаканом Свеннелинг предложили кандидатуру экоактивистки Греты Тунберг на получение Нобелевской премии мира. Это уже второе выдвижение 17-летней девушки к награждению.