В США рассматривают включение России в список стран — спонсоров терроризма Блинкен: в США рассматривают включение России в список стран — спонсоров терроризма

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос включения России в список стран — спонсоров терроризма. Дипломат выразил уверенность в том, что Москва якобы «терроризирует» украинцев. Он добавил, что юристам поручено изучить вопрос законности этого решения, сообщает ТАСС.

Мы рассматриваем это​​​. На мой взгляд, нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев, — рассказал Блинкен.

C призывом внести Россию в американский список стран — спонсоров терроризма обратился ранее президент Украины Владимир Зеленский к лидеру США Джо Байдену. При этом глава Белого дома не стал брать на себя какие-либо обязательства, но отметил, что готов изучить целый спектр предложений по усилению давления на Москву.

Свои опасения из-за наращивания поставок вооружений Украине ранее высказали главы американских оборонных компаний в ходе встречи с представителями Пентагона. Главную обеспокоенность вызывает тот факт, что после урегулирования конфликта на Украине предприятия останутся с ненужным вооружением, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Байден ранее объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму $800 миллионов.